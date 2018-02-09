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    Под Харьковом мужчина проломил голову друга топором

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (243)

    (обновлено: )11902
    Правоохранители установили, что хозяин дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы.
    Топор на месте убийства в Харьковской области
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В результате конфликта во время распития алкоголя 60-летний житель Волчанска Харьковской области нанес удар по голове знакомого, от полученных травм он скончался.

    Сообщение о ЧП поступило правоохранителям 7 февраля, сообщает в пятницу, 9 февраля, пресс-служба областной полиции в Facebook.

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    "Хозяин домовладения распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между товарищами возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

    Он задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

    ГУ НП в Харьковской области/Facebook, 9 февраля 2018

    Ранее в лесопосадке села Белая Церковь на Закарпатье обнаружили присыпанное ветвями тело мужчины. В совершении убийства подозревают иностранца.

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