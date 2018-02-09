Под Харьковом мужчина проломил голову друга топором

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В результате конфликта во время распития алкоголя 60-летний житель Волчанска Харьковской области нанес удар по голове знакомого, от полученных травм он скончался.

Сообщение о ЧП поступило правоохранителям 7 февраля, сообщает в пятницу, 9 февраля, пресс-служба областной полиции в Facebook.

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"Хозяин домовладения распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между товарищами возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

Он задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ГУ НП в Харьковской области/Facebook, 9 февраля 2018

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