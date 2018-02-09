КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области 10-летняя девочка покончила с собой, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Ее тело… нашел старший брат на чердаке их дома в селе Новоивановка в Арцизском районе. Предварительно установлено, что ребенок покончила жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы областного главка полиции, девочка из многодетной семьи. Семья состояла на учете социальных служб.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.

Напомним, на прошлой неделе покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС.