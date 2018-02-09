наверх
09.02.201807:40
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области 10-летняя девочка покончила с собой

    (обновлено: )34303
    Тело сестры на чердаке дома в селе Новоивановка нашел старший брат. По данным полиции, 10-летняя девочка была из многодетной и неблагополучной семьи.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области 10-летняя девочка покончила с собой, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

    Мальчик из детдома
    Репортер
    Из Ивано-Франковска. Будущее нации: 99% детей - сироты при живых родителях

    "Ее тело… нашел старший брат на чердаке их дома в селе Новоивановка в Арцизском районе. Предварительно установлено, что ребенок покончила жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: МВД показало кадры спасения девушки при попытке прыгнуть с моста

    По информации пресс-службы областного главка полиции, девочка из многодетной семьи. Семья состояла на учете социальных служб.

    Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.

    Напомним, на прошлой неделе покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация вокруг медиахолдинга "Вести" в Киеве
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Флаг Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину