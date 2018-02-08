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    Происшествия

    Стали известны подробности загадочной гибели мужчины в центре Бердянска

    (обновлено: )48303
    Как утверждают свидетели происшествия, вечером около 20 часов прохожие вызвали скорую помощь, поскольку боялись, что выпивший мужчина замерзнет на лавочке.
    Тело мужчины в Бердянске
    pro.berdyansk.biz

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Накануне в центре Бердянска возле скамейки было найдено тело мужчины.

    По информации портала ПроБердянск, незадолго до гибели мужчина кровью оставил надписи на фасаде одного из магазинов. Год назад у него умерла жена.

    pro.berdyansk.biz
    Надпись кровью, оставленная погибшим мужчиной

    Как утверждают свидетели, вечером 6 февраля около 20 часов случайные прохожие вызвали скорую помощь, поскольку боялись, что выпивший мужчина замерзнет на лавочке.

    Заведующий отделением скорой медицинской помощи Валерий Тихонов заверил, что вызов не зафиксирован, бригады на это место не выезжали. По словам Тихонова, на подобные случаи медики всегда реагируют.

    Ранее тело 27-летнего военнослужащего воинской части А-0998, расположенной в Яворове Львовской области, обнаружили в лесополосе.

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