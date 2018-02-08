Стали известны подробности загадочной гибели мужчины в центре Бердянска

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Накануне в центре Бердянска возле скамейки было найдено тело мужчины.

По информации портала ПроБердянск, незадолго до гибели мужчина кровью оставил надписи на фасаде одного из магазинов. Год назад у него умерла жена.

pro.berdyansk.biz Надпись кровью, оставленная погибшим мужчиной

Как утверждают свидетели, вечером 6 февраля около 20 часов случайные прохожие вызвали скорую помощь, поскольку боялись, что выпивший мужчина замерзнет на лавочке.

Заведующий отделением скорой медицинской помощи Валерий Тихонов заверил, что вызов не зафиксирован, бригады на это место не выезжали. По словам Тихонова, на подобные случаи медики всегда реагируют.

Ранее тело 27-летнего военнослужащего воинской части А-0998, расположенной в Яворове Львовской области, обнаружили в лесополосе.