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    Передано в суд дело об убийстве депутата "свободовца" из Миргорода

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    Генеральная прокуратура заявила, что смертельные травмы депутату были нанесены в качестве запугивания на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города".
    Один из обвиняемых в убийстве депутата Миргородского горсовета Олега Супруненко
    Фото facebook.com/oleksandr.aronets

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Полтавской области передано в суд дело против членов преступной группировки, в состав которого входило четыре человека, включая депутата Миргородского городского совета, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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    Напомним, летом 2017 года от полученных травм скончался депутат Миргородского городского совета от ВО "Свобода" Олег Супруненко. По подозрению в совершении преступления был задержан коллега погибшего — депутат от "Радикальной партии" Хачатур Хачатрян. После задержания он и еще двое подозреваемых были арестованы по решению суда. Еще один подозреваемый в розыске.

    "Действия членов группировки квалифицированы по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего" и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет", — сообщил Лысенко.

    По его словам, преступление было совершено "на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города".

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