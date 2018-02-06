Передано в суд дело об убийстве депутата "свободовца" из Миргорода

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Полтавской области передано в суд дело против членов преступной группировки, в состав которого входило четыре человека, включая депутата Миргородского городского совета, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Напомним, летом 2017 года от полученных травм скончался депутат Миргородского городского совета от ВО "Свобода" Олег Супруненко. По подозрению в совершении преступления был задержан коллега погибшего — депутат от "Радикальной партии" Хачатур Хачатрян. После задержания он и еще двое подозреваемых были арестованы по решению суда. Еще один подозреваемый в розыске.

"Действия членов группировки квалифицированы по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего" и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет", — сообщил Лысенко.

По его словам, преступление было совершено "на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города".