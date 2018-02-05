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    Происшествия

    Под Житомиром младенец полгода пролежал в колодце

    (обновлено: )584
    Во время чистки колодца в заброшенном домовладении на окраине села, мужчина вытащил пакеты для мусора, в одном из которых оказалось тело младенца.
    В колодце нашли тело младенца
    zt.npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Страшную находку обнаружили в с. Бежов Черняховского района Житомирской области. Сейчас правоохранители выясняют причину гибели младенца и устанавливают личность матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

    На место происшествия правоохранителей вызвал 62-летний местный житель. По словам мужчины, во время чистки колодца в заброшенном домовладении на окраине села, он вытащил пакеты для мусора, в одном из которых оказалось тело младенца.

    zt.npu.gov.ua
    Возле колодца, где нашли тело младенца

    "По результатам внешнего осмотра эксперты предварительно установили, что ребенок находился в колодце около 4-6 месяцев, поэтому из-за значительных физиологических изменений также выяснить пол невозможно. Тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста и установления причин смерти", — говорится в сообщении.

    По действующему законодательству умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время или сразу после родов наказывается ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.

    Напомним, под Киевом мать жестоко избила младенца после ссоры с мужем.

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