В Харьковской области мужчина насиловал 10-летнюю внучку сожительницы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура направила в суд дело 34-летнего названного дедушки, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что Харьковская местная прокуратура направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт по факту удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенного в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины) относительно 34-летнего названного дедушки.

"Мужчина проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, не догадываясь о намерениях и преступных действиях мужчины, часто оставляла девочку под присмотром своего сожителя, когда шла на работу, или по делам. Однажды в декабре 2017 года, вернувшись домой, женщина увидела, что ее сожитель насилует внучку",

– рассказала руководитель прокуратуры Екатерина Шевцова.

Досудебное расследование установило, что мужчина, оставаясь с девочкой, неоднократно пытался склонить ребенка к половым отношениям. Девочка отказывалась. Игнорируя ее отказ, названный дедушка применял физическое насилие. Чтобы ребенок ничего не рассказал взрослым, он давал ей деньги.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

В начале января стало известно, что в Херсонской области отчим насиловал трехлетнюю девочку.