В Днепропетровской области произошло жестокое убийство таксиста

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области жестоко убили водителя такси. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, преступление произошло в Каменском. Тело мужчины нашли в районе приусадебных участков с многочисленными ножевыми ранениями.

"Мужчина с ограниченными возможностями подрабатывал частным извозом, в основном по маршруту до дачных участков. На ст. Баглей к таксисту подошел мужчина с ограниченными возможностями, который попросил отвезти его на приусадебный участок. По дороге между 50-летним водителем и 49-летним пассажиром внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку. Пассажир вытащил водителя из автомобиля и нанес ему несколько ножевых ударов", – рассказали правоохранители.

Злоумышленник забрал мобильный телефон и орудие преступления, которые выбросил по дороге. Тем не менее, полиция оперативно установила и задержала пассажира такси.

Напомним, полиция задержала в Харькове подозреваемых в убийстве таксиста, который ранее был найден мертвым.