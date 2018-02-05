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    В Днепропетровской области произошло жестокое убийство таксиста

    (обновлено: )358
    Пассажир вытащил водителя из автомобиля и нанес ему несколько ножевых ударов. Злоумышленник забрал мобильный телефон и орудие преступления, которые выбросил по дороге.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области жестоко убили водителя такси. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, преступление произошло в Каменском. Тело мужчины нашли в районе приусадебных участков с многочисленными ножевыми ранениями.

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    "Мужчина с ограниченными возможностями подрабатывал частным извозом, в основном по маршруту до дачных участков. На ст. Баглей к таксисту подошел мужчина с ограниченными возможностями, который попросил отвезти его на приусадебный участок. По дороге между 50-летним водителем и 49-летним пассажиром внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку. Пассажир вытащил водителя из автомобиля и нанес ему несколько ножевых ударов", – рассказали правоохранители.

    Злоумышленник забрал мобильный телефон и орудие преступления, которые выбросил по дороге. Тем не менее, полиция оперативно установила и задержала пассажира такси.

    Напомним, полиция задержала в Харькове подозреваемых в убийстве таксиста, который ранее был найден мертвым.

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