ГСЧС

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Николаевской области горит склад маслозавода, площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров.

Как сообщила госслужба Украины по ЧС, огонь уже удалось локализовать.

Огонь вспыхнул в ночь на понедельник на складе маслозавода, который расположен в поселке Березанка. Горела крыша здания.

"Из-за того, что спасателей несвоевременно известили о пожаре, а также из-за, того что здание старой постройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания и площадь пожара на момент прибытия подразделений уже составляла около 2,5 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

ГСЧС В Николаевской области горит склад маслозавода

Сейчас пожар локализован, однако тушение осложняется наличием горючих материалов.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в детском отделении психиатрической больницы имени Павлова в Киеве, были эвакуированы 17 детей, никто не пострадал.