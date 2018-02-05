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    В Николаевской области горит склад маслозавода

    (обновлено: )7110
    Огонь вспыхнул в ночь на понедельник на складе маслозавода, который расположен в поселке Березанка. Горела крыша здания.
    В Николаевской области горит склад маслозавода
    ГСЧС

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Николаевской области горит склад маслозавода, площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров.

    Как сообщила госслужба Украины по ЧС, огонь уже удалось локализовать.

    Огонь вспыхнул в ночь на понедельник на складе маслозавода, который расположен в поселке Березанка. Горела крыша здания.

    "Из-за того, что спасателей несвоевременно известили о пожаре, а также из-за, того что здание старой постройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания и площадь пожара на момент прибытия подразделений уже составляла около 2,5 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    ГСЧС
    В Николаевской области горит склад маслозавода

    Сейчас пожар локализован, однако тушение осложняется наличием горючих материалов.

    Как сообщалось ранее, пожар произошел в детском отделении психиатрической больницы имени Павлова в Киеве, были эвакуированы 17 детей, никто не пострадал.

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