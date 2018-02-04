На Западе Украины люди массово остались без света

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В ночь на 4 февраля из-за сильного дождя, снега и налипания мокрого снега произошло срабатывания системы защиты линий электропередач на Западной Украине, сообщает ГСЧС.

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В итоге были обесточены 394 населенных пунктов в семи областях, в частности, в Львовская – 220, Ивано-Франковская – 46, Закарпатская – 44, Тернопольская – 43, Ровенская – 22, Черниговская – 18 и Сумскй – 1.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 19 января в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.