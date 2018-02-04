В одном из домов Киева полиция обнаружила обнаженную задушенную женщину

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Киеве задержали подозреваемого в убийстве женщины, обнаженное тело которой было найдено в одном из подъездов, сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

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Обнаженную потерпевшую со следами удушения обнаружили в подъезде дома на улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева. Вызов в полицию поступил в субботу в 15:38 от врачей.

Facebook Полиции Киева В Киеве полиция задержала насильника, убившего и бросившего в подъезде свою жертву

Полиция задержала подозреваемого, которым оказался местный житель в состоянии опьянения. Он жил неподалеку от места преступления. Если экспертиза подтвердит факт изнасилования убитой, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Херсоне посреди улицы изнасиловали и забили до смерти пожилую женщину. Ее обнаженное окровавленное тело в пятницу около пяти часов утра обнаружили прохожие.