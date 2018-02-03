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    Киев обвинил ополченцев в обстреле патруля ОБСЕ

    (обновлено: )11902
    В Минобороны заявили, что "деструктивные действия" ополченцев "уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей и свидетельствуют о нежелании соблюдения любых соглашений".
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил поселок Зайцево в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Киев обвиняет ополченцев в обстреле патруля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который произошел в пятницу, и в запугивании наблюдателей, следует из сообщения на сайте Минобороны Украины.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

    В субботу в своем отчете СММ ОБСЕ сообщил, что их патруль в пятницу попал под обстрел в Донбассе, патруль миссии немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу. В ДНР заявили, что огонь велся с позиций украинских силовиков.

    "Вчера после часа дня из направления временно оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил Антитеррористической операции вблизи Авдеевки. Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт запугивания представителей патруля СММ ОБСЕ, который в то время проводил мониторинг текущей ситуации за два километра на восток от линии соприкосновения", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

    Также в сообщении говорится, что такие "деструктивные действия" ополченцев "уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей и свидетельствуют о нежелании соблюдения любых соглашений".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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