Киев обвинил ополченцев в обстреле патруля ОБСЕ

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Киев обвиняет ополченцев в обстреле патруля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который произошел в пятницу, и в запугивании наблюдателей, следует из сообщения на сайте Минобороны Украины.

В субботу в своем отчете СММ ОБСЕ сообщил, что их патруль в пятницу попал под обстрел в Донбассе, патруль миссии немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу. В ДНР заявили, что огонь велся с позиций украинских силовиков.

"Вчера после часа дня из направления временно оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил Антитеррористической операции вблизи Авдеевки. Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт запугивания представителей патруля СММ ОБСЕ, который в то время проводил мониторинг текущей ситуации за два километра на восток от линии соприкосновения", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

Также в сообщении говорится, что такие "деструктивные действия" ополченцев "уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей и свидетельствуют о нежелании соблюдения любых соглашений".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.