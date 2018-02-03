В Николаеве девушка на ходу выпрыгнула из авто

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В ночь с пятницы на субботу, в Николаеве молодая девушка на ходу выпрыгнула из автомобиля. Об этом сообщает "0512".

Автомобиль двигался со стороны 6-й Слободской по ул. Кузнечной (Скороходова) в сторону рынка "Колос". Напротив магазина "Вианор" из автомобиля на ходу на проезжую часть выпрыгнула девушка.

В результате происшествия девушка была травмирована и доставлена в БСМП.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, в Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров.