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    Происшествия

    В Николаеве девушка на ходу выпрыгнула из авто

    (обновлено: )49713
    Согласно данным, из автомобиля на ходу на проезжую часть выпрыгнула девушка. В результате происшествия девушка была травмирована и доставлена а БСМП. Все обстоятельства выясняются.
    В Николаеве девушка выпрыгнула из машины
    0512.com.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В ночь с пятницы на субботу, в Николаеве молодая девушка на ходу выпрыгнула из автомобиля. Об этом сообщает "0512".

    Автомобиль двигался со стороны 6-й Слободской по ул. Кузнечной (Скороходова) в сторону рынка "Колос".  Напротив магазина "Вианор" из автомобиля на ходу на проезжую часть выпрыгнула девушка.

    В результате происшествия девушка была травмирована и доставлена в БСМП.

    Все обстоятельства выясняются.

    Напомним, в Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров.

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