В зоне АТО обострение. Погиб военный, еще трое ранены

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В результате подрыва в зоне АТО погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Ополченцы 4 раза нарушили перемирие, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм. В первой половине суток 2 февраля ополченцы обстреливали украинских военных из минометов и пехотного вооружения, ранив 3 бойцов ВСУ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.