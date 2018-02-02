В Харькове поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Поезд смертельно травмировал мужчину, лежавшего на рельсах в Харькове, сообщает пресс-служба областной полиции в пятницу.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля.

"На улице Дачная грузовой поезд сообщением "Основа-Полтава" допустил столкновение с неизвестным мужчиной, которому на вид 60-70 лет. Он лежал на рельсах и не реагировал на предупредительные сигналы поезда. Водителем было осуществление экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

В конце декабря прошлого года пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области.