наверх
02.02.201821:33
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину

    (обновлено: )12003
    Грузовой поезд в ночь на пятницу переехал пожилого мужчину, лежавшего на рельсах в Харькове - водитель предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
    Поезд, смертельно травмировавший мужчину в Харькове
    facebook.com/police.kharkov

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Поезд смертельно травмировал мужчину, лежавшего на рельсах в Харькове, сообщает пресс-служба областной полиции в пятницу.

    Трагедия произошла в ночь на 2 февраля.

    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    Крушение поезда в Италии: сотни раненых и искореженные вагоны

    "На улице Дачная грузовой поезд сообщением "Основа-Полтава" допустил столкновение с неизвестным мужчиной, которому на вид 60-70 лет. Он лежал на рельсах и не реагировал на предупредительные сигналы поезда. Водителем было осуществление экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — сказано в сообщении.

    Правоохранители устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

    В конце декабря прошлого года пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает