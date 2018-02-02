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    Угрожали ножницами. Под Харьковом медика взяли в заложники

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    Медика, которая прибыла на вызов по скорой, взяла в заложники супруга больного. Освободить заложницу удалось только через полчаса, когда на место приехали правоохранители.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В селе Алексеевка Первомайского района Харьковской области медика, которая прибыла на вызов, взяли в заложники. Ее закрыла в доме 35-летняя женщина, ранее судимая за убийство.

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    В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 февраля около 12:00 в частном доме по улице Суворова, передает "ГородХ".

    В доме проживают 42-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена, которые часто злоупотребляют спиртным.

    "У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, поэтому к нему часто вызывают скорую помощь. Вчера вместе со скорой приехала и сотрудница Алексеевской амбулатории семейный врач. Вот с ней и возник конфликт у сожительницы больного. В результате она ее не выпускала из дома, угрожала ножницами и всячески оскорбляла ", — отметили правоохранители.

    Освободить заложницу удалось только через полчаса, когда на место приехали правоохранители.

    Напомним, днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Безуха, подозреваемого по этому делу. Защита Безуха обжаловала его арест.

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