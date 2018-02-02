Угрожали ножницами. Под Харьковом медика взяли в заложники

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В селе Алексеевка Первомайского района Харьковской области медика, которая прибыла на вызов, взяли в заложники. Ее закрыла в доме 35-летняя женщина, ранее судимая за убийство.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 февраля около 12:00 в частном доме по улице Суворова, передает "ГородХ".

В доме проживают 42-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена, которые часто злоупотребляют спиртным.

"У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, поэтому к нему часто вызывают скорую помощь. Вчера вместе со скорой приехала и сотрудница Алексеевской амбулатории семейный врач. Вот с ней и возник конфликт у сожительницы больного. В результате она ее не выпускала из дома, угрожала ножницами и всячески оскорбляла ", — отметили правоохранители.

Освободить заложницу удалось только через полчаса, когда на место приехали правоохранители.

Напомним, днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Безуха, подозреваемого по этому делу. Защита Безуха обжаловала его арест.