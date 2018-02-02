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    В центре Мукачево во время движения загорелся микроавтобус

    (обновлено: )6211
    В ГСЧС Закарпатской области сообщили, что полупассажирском микроавтобусе "Renault" во время движения загорелся моторный отсек.
    На месте ЧП в Мукачево
    unn.com.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Мукачево во время движения по улице Льва Толстого загорелся полупассажирский автомобиль "Renault". 

    "В автомобиле во время движения загорелся моторный отсек. После остановки другие участники дорожного движения оказали водителю, который один находился в автомобиле, огнетушитель. Ликвидировали пожар и предотвратили полному уничтожению микроавтобуса 8 спасателей и две единицы техники", — цитирует УНН пресс-секретаря ГСЧС в Закарпатской области Наталию Батыр.

    Пострадавших и травмированных в результате пожара нет.

    Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot. В результате аварии шесть человек пострадали.

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