Во Львовской области автомобиль рухнул с моста. Есть жертвы

Пресс-служба Полиции Львовской области

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. На трассе "Киев-Чоп", в селе Тухолька Сколевского района, сегодня, 2 февраля, около 7.50 произошло смертельное ДТП.

"Как предварительно установлено, водитель автомобиля Fiat, 22-летний житель Сколевского района, не справился с управлением и съехал с моста в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – сообщает львовская полиция.

Пресс-служба Полиции Львовской области ДТП во Львовской области

Пострадавшего пассажира – 26-летнего жителя Сколевского района, с телесными повреждениями доставили в больницу. Открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов.