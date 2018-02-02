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    Происшествия

    Во Львовской области автомобиль рухнул с моста. Есть жертвы

    (обновлено: )35601
    Водитель автомобиля Fiat, 22-летний житель Сколевского района, не справился с управлением и съехал с моста в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
    ДТП во Львовской области
    Пресс-служба Полиции Львовской области

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. На трассе "Киев-Чоп", в селе Тухолька Сколевского района, сегодня, 2 февраля, около 7.50 произошло смертельное  ДТП.

    "Как предварительно установлено, водитель автомобиля Fiat, 22-летний житель Сколевского района, не справился с управлением и съехал с моста в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – сообщает львовская полиция.

    Пресс-служба Полиции Львовской области
    ДТП во Львовской области

    Пострадавшего пассажира – 26-летнего жителя Сколевского района, с телесными повреждениями доставили в больницу. Открыто уголовное производство.

    Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов.

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