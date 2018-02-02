В Винницкой области задержана воровка, укравшая годовалую девочку

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области в Бершадском районе работники полиции задержали женщину, которая в Умани похитила годовалую девочку и привезла к себе домой.

Ориентировка о похищении ребенка поступила в полицию Винницкой области 1 февраля. По имеющейся информации, 26-летняя злоумышленница — жительница одного из сел Бершадского района, с украденной ребенком намеревалась поехать домой. Подозреваемая в похищении ребенка имеет криминальное прошлое и судимости за кражи.

Работник одной из автозаправок позвонил в полицию и сообщил о подозрительной пассажирке такси. В салоне авто находилась женщина с ребенком. Недалеко от АЗС работниками Бершадской полиции правонарушительница была задержана.

Как стало известно, задержанная и мать с ребенком находились в гостях у общей подруги. Воспользовавшись тем, что женщины вышли из дома, оставив ребенка, злоумышленница забрала ребенка и убежала.

Свой поступок женщина объяснить не может.

Позднее маленькую девочку в больнице осмотрели медики, она здорова. Ребенок с матерью в сопровождении полицейских вернулись домой.

Напомним, в конце 2017 года глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что задержаны члены преступной организации, подозреваемые в убийствах и похищениях людей.