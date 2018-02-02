наверх
02.02.201813:19
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Винницкой области задержана воровка, укравшая годовалую девочку

    (обновлено: )249
    Ранее судимая за кражи женщина забрала маленькую дочь своей подруги и увезла ее из Умани в Бершадский район Винницкой области. Полиция задержала воровку в такси, когда она ехала с ребенком домой.
    В Винницкой области задержана женщина, укравшая ребенка
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области в Бершадском районе работники полиции задержали женщину, которая в Умани похитила годовалую девочку и привезла к себе домой.

    Похищение девушки в Киеве
    Видео Прокуратура г. Киев
    С дракой и поножовщиной: похищение девушки в Киеве

    Ориентировка о похищении ребенка поступила в полицию Винницкой области 1 февраля. По имеющейся информации, 26-летняя злоумышленница — жительница одного из сел Бершадского района, с украденной ребенком намеревалась поехать домой. Подозреваемая в похищении ребенка имеет криминальное прошлое и судимости за кражи.

    Работник одной из автозаправок позвонил в полицию и сообщил о подозрительной пассажирке такси. В салоне авто находилась женщина с ребенком. Недалеко от АЗС работниками Бершадской полиции правонарушительница была задержана.

    Как стало известно, задержанная и мать с ребенком находились в гостях у общей подруги. Воспользовавшись тем, что женщины вышли из дома, оставив ребенка, злоумышленница забрала ребенка и убежала.

    Свой поступок женщина объяснить не может.

    Позднее маленькую девочку в больнице осмотрели медики, она здорова. Ребенок с матерью в сопровождении полицейских вернулись домой.

    Напомним, в конце 2017 года глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что задержаны члены преступной организации, подозреваемые в убийствах и похищениях людей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг Германии
    США - Россия: санкции преткновения
    Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает