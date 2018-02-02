В Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области семья из пяти человек отравилась угарным газом и попала в больницу, сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел в селе Комаров Галицкого района вчера, 1 февраля. Машинами скорой помощи трех детей и двух взрослых из частного дома доставили в Галицкую центральную райбольницу в состоянии средней тяжести.

После осмотра и оказания медицинской помощи, мать и дети были госпитализированы в Ивано-Франковскую ОГКБ, один чеовек — от дальнейшей госпитализации отказался. Причина отравления устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 30 декабря в результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшому не исполнилось и года.