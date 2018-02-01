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    Происшествия

    В Червонограде мужчина попытался сжечь себя в отделении банка

    (обновлено: )8401
    Сообщается, что мужчина, на вид которому около 32-34 лет, принес собой канистру в отделение банка и попытался сжечь себя.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Червонограде Львовской области мужчина попытался совершить самосожжение в отделении банка.

    Около 10.15 неизвестный мужчина зашел в отделение банка и облил себя бензином и помещения учреждения, сообщает nadbugom.in.ua.

    На место происшествия приехали полиция и спасатели. Было установлено, что мужчина принес канистур с бензином с собой.

    Правоохранители выясняют обстоятельства поступка пострадавшего.

    Ранее сообщалось, что бывший чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин найден мертвым в парке Дубровина в Даугавпилсе. 29-летний спортсмен совершил акт самосожжения.

     

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