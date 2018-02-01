В Червонограде мужчина попытался сжечь себя в отделении банка

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Червонограде Львовской области мужчина попытался совершить самосожжение в отделении банка.

Около 10.15 неизвестный мужчина зашел в отделение банка и облил себя бензином и помещения учреждения, сообщает nadbugom.in.ua.

На место происшествия приехали полиция и спасатели. Было установлено, что мужчина принес канистур с бензином с собой.

Правоохранители выясняют обстоятельства поступка пострадавшего.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин найден мертвым в парке Дубровина в Даугавпилсе. 29-летний спортсмен совершил акт самосожжения.