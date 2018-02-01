В Сумской области задержана банда наркодилеров с главарем полицейским

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Сумской области силовики задержали группировку наркодилеров, которую возглавлял полицейский.

"Среди задержанных был оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности полиции Сумщины. Злоумышленники изготавливали и сбывали амфетамин не только на территории Сумской области, но и пересылали по почте в другие регионы. Спецоперация по задержанию наркопреступников полицейские провели совместно с СБУ и прокуратурой", — сообщает подробности полиция.

npu.gov.ua На месте задержания наркоторговцев в Сумской области

Под контролем 24-летнего старшего лейтенанта полиции "работали" ранее судимые лица (за кражи, грабежи, употребление, хранение наркотиков, содержание наркопритонов), а также — сотрудник Государственного учреждения исполнения наказания.

Все участники ОПГ жители Конотопа и района.

По собранным внутренней безопасностью полиции фактам Генеральной прокуратурой Украины было начато уголовное производство по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что суд в российском Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле "солью".