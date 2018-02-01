Стало известно о сдвиге в расследовании смертельного ДТП в центре Харькова

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Завершено досудебное расследование уголовного производства о смертельном ДТП в центре Харькова, произошедшем в октябре прошлого года. Об этом в комментарии "Украинским новостям" сообщил адвокат одного из участников ДТП Сергей Перепелица.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.

"Досудебное расследование завершено", — отметил Перепелица, уточнив, что это произошло на прошлой неделе.

Отмечается, что в ближайшее время обвинительный акт по данному производству будет передан в суд.

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На днях стало известно, что Жанна Василенко, тяжело пострадавшая в ДТП в центре Харькова, родила ребенка.