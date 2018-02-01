наверх
01.02.201802:22
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стало известно о сдвиге в расследовании смертельного ДТП в центре Харькова

    (обновлено: )437
    По информации адвоката одного из пострадавших в резонансном ДТП, забравшем жизни шести человек, сообщил, что в ближайшее время обвинительный акт по данному производству будет передан в суд.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Завершено досудебное расследование уголовного производства о смертельном ДТП в центре Харькова, произошедшем в октябре прошлого года. Об этом в комментарии "Украинским новостям" сообщил адвокат одного из участников ДТП Сергей Перепелица.

    Участник смертельного ДТП в Харькове Тигран Енгибарян в суде. Видео
    Канал на Youtube Новости Харькова
    Смертельное ДТП в Харькове. 18-летний "мажор" расплакался в суде

    Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    Читайте также: Война на дорогах. Почему растет число ДТП в Украине?

    За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.

    "Досудебное расследование завершено", — отметил Перепелица, уточнив, что это произошло на прошлой неделе.

    Отмечается, что в ближайшее время обвинительный акт по данному производству будет передан в суд.

    Смотрите также: Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    На днях стало известно, что Жанна Василенко, тяжело пострадавшая в ДТП в центре Харькова, родила ребенка

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание Совбеза РФ
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Денежные купюры гривны Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ