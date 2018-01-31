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    Происшествия

    Под Одессой неизвестные разрушили склеп

    (обновлено: )17702
    По информации полиции, злоумышленники демонтировали несколько бетонных столбиков и кирпичей, что обеспечило проход внутрь места захоронения.
    В Одесской области надругались над могилой
    Facebook Полиции Одесской области

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. На кладбище в селе Шабо Белгород-Днестровского района неизвестные лица повредили склеп, сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

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    "В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение жительницы села Шабо о том, что она, осуществляя обход кладбища, обнаружила поврежденную могилу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра склепа полицейские установили, что злоумышленники демонтировали несколько бетонных столбиков и кирпичей, что обеспечило проход внутрь места захоронения", — говорится в сообщении.

    Facebook Полиции Одесской области
    В Одесской области надругались над могилой

    Ранее сообщалось, что в селе Котовка Беляевского района Одесской области на "Латовском" кладбище вандалы повалили надгробия на могилах.

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