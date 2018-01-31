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    Происшествия

    Служебная халатность. В школе Одесской области взорвался котел

    (обновлено: )127
    Отмечается, что в момент взрыва котла в общеобразовательной школе Одесской области кочегара на месте не было.
    На месте взрыва в школе Одессы
    dumskaya.net

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Виноградовской общеобразовательной школе Одесской области взорвался котел.

    При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении одноэтажной котельной, расположенной в 25 метрах от школы, от высокого давления сорвало крышку твердотопливного котла.

    На момент ЧП кочегара на месте не было. В результате на крыше котельной повреждены 5 листов шифера, сообщает Думская.

    Пострадавших в результате происшествия нет.

    Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

    dumskaya.net
    Котел, который взорвался в школе
    dumskaya.net
    На месте взрыва в школе Одессы

    Ранее сообщалось, что в Киеве "Киевгаз" прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении "Киевэнерго", в связи с долгами.

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