Служебная халатность. В школе Одесской области взорвался котел

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Виноградовской общеобразовательной школе Одесской области взорвался котел.
При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении одноэтажной котельной, расположенной в 25 метрах от школы, от высокого давления сорвало крышку твердотопливного котла.
На момент ЧП кочегара на месте не было. В результате на крыше котельной повреждены 5 листов шифера, сообщает Думская.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве "Киевгаз" прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении "Киевэнерго", в связи с долгами.