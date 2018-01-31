Служебная халатность. В школе Одесской области взорвался котел

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Виноградовской общеобразовательной школе Одесской области взорвался котел.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении одноэтажной котельной, расположенной в 25 метрах от школы, от высокого давления сорвало крышку твердотопливного котла.

На момент ЧП кочегара на месте не было. В результате на крыше котельной повреждены 5 листов шифера, сообщает Думская.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

dumskaya.net Котел, который взорвался в школе

dumskaya.net На месте взрыва в школе Одессы

Ранее сообщалось, что в Киеве "Киевгаз" прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении "Киевэнерго", в связи с долгами.