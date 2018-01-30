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    Происшествия

    В Черновцах авто на большой скорости влетело в остановку с людьми

    (обновлено: )40201
    Машина летела на бешеной скорости. Водитель автомобиля сбил трех пешеходов, которые стояли у автобусной остановки. Одну из трех пострадавших доставили в больницу для обследования.
    ДТП в Черновцах
    molbuk.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Черновцах водитель на большой скорости выехал на тротуар и сбил по крайней мере трех человек за остановкой общественного транспорта. Об этом сообщает местное издание "Молодой Буковинец", авария произошла на улице Южно-Кольцевой неподалеку от городской поликлиники №3.

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    "На Южно-Кольцевой скопление транспорта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Патрульные работают на месте происшествия и ждут следователей, которые будут выяснять аварии", — цитируют издание комментарий патрульной полиции.

    По предварительным данным, водитель автомобиля сбил трех пешеходов, которые стояли у автобусной остановки. Ссылаясь на данные Нацполиции сообщили, что одну из трех пострадавших доставили в больницу для обследования.

    "Машина летела на бешеной скорости, и, чтобы избежать столкновения с маршруткой, которая как раз пропускала пешеходов, водитель вынужден был выехать на обочину. Авто протаранило трос, который огораживал территорию, у него треснуло колесо, это остановило его движение и спасло несколько жизней. Потому что там, возле поликлиники, на остановке, в то время было очень много людей. Это счастье, что никто не погиб", — рассказал очевидец изданию АСС.

    molbuk.ua
    ДТП в Черновцах

    Согласно информации издания, больше всего пострадала женщина, сотрудница поликлиники — ее "скорая" доставила в больницу. Со ссылкой на данные директора Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева сообщают, что у пострадавшей подозрение на сотрясение головного мозга.

    Водителя внедорожника с места происшествия забрали патрульные полицейские. Уточняют, что внедорожник на номерах Великобритании, руль с правой стороны.

    Ранее сообщалось, что в результате аварии на улице Академика Заболотного в Киеве  в воскресенье сгорели четыре автомобиля. Чудом обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались. 

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