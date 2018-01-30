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    Министр обороны назначил расследование после гибели курсанта в Харькове

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    По поручению министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака военная служба правопорядка и главная инспекция министерства обороны проводят служебное расследование по факту гибели курсанта в харьковском университете.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины назначил расследование по факту гибели курсанта в харьковском университете, сообщает пресс-служба Минобороны Украины во вторник.

    Дмитрий Зобнин (слева)
    glavnoe.ua
    Гибель курсанта в Харькове. Отец не верит в самоубийство

    Накануне пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины сообщила, что курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба погиб в результате огнестрельного ранения. По данным командования, тело курсанта обнаружили в воскресенье вечером в университете, в качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

    "По поручению министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака военная служба правопорядка и главная инспекция министерства обороны проводят служебное расследование по факту гибели", — говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, указанным подразделениям поручено тщательно проверить состояние воинской дисциплины, организацию учебного процесса и условий прохождения службы курсантами указанного военного учебного заведения.

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