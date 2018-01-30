Министр обороны назначил расследование после гибели курсанта в Харькове

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины назначил расследование по факту гибели курсанта в харьковском университете, сообщает пресс-служба Минобороны Украины во вторник.

Накануне пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины сообщила, что курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба погиб в результате огнестрельного ранения. По данным командования, тело курсанта обнаружили в воскресенье вечером в университете, в качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

"По поручению министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака военная служба правопорядка и главная инспекция министерства обороны проводят служебное расследование по факту гибели", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, указанным подразделениям поручено тщательно проверить состояние воинской дисциплины, организацию учебного процесса и условий прохождения службы курсантами указанного военного учебного заведения.