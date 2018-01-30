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    Под Харьковом рейсовый автобус сдуло ветром с трассы

    (обновлено: )56802
    Сообщается, что из-за сильного бокового ветра перевернулся рейсовый автобус, следовавший рейсом "Харьков – Купянск".
    На месте ДТП под Харьковом
    gx.net.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.  Возле села Чкаловское Чугуевского района Харьковской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший рейсом "Харьков – Купянск".

    Автобус сдуло ветром на трассе под Харьковом. Обошлось без серьезных последствий.

    "Автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра",  — цитирует сообщение полиции ГородХ.

    В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов, которые перебегали через дорогу.

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