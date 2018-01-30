Под Харьковом рейсовый автобус сдуло ветром с трассы

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Возле села Чкаловское Чугуевского района Харьковской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший рейсом "Харьков – Купянск".

Автобус сдуло ветром на трассе под Харьковом. Обошлось без серьезных последствий.

"Автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра", — цитирует сообщение полиции ГородХ.

В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов, которые перебегали через дорогу.