Отец погибшего в Харькове курсанта назвал бредом предсмертную записку

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Отец погибшего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрия Зобнина указывает на странности в предсмертной записке сына и считает, что она могла быть написана другими людьми. Об этом мужчина заявил в комментарии местному изданию NewsRoom.

"Дима не очень любил писать, чаще оставлял заметки в телефоне. Не помню, чтобы он когда-нибудь носил с собой листки или ручку. К тому же, все тетради, которые мы ему купили для учебы — с белой бумагой, а записка была оставлена на желтом ветхом листке и не слишком похожим почерком. Было такое чувство, что писал не он", — сказал Сергей Зобнин.

По словам мужчины, в предсмертном послании содержался "бред с обвинениями начальства и преподавателей ХНУВС, а также руководства страны". Однако отец погибшего уверен — у сына не было подобных взглядов и он не стал бы высказываться в подобном духе.

В то же время, как заявил дядя покойного Андрей Зобнин, его племянник был убит тремя выстрелами.

"Брат сейчас возле морга. Было три выстрела: два в спину и один в грудь", — сообщил во вторник утром Зобнин.

Позже у себя на странице в Facebook он уточнил, что его брату дали осмотреть тело сына и что "было три выстрела в грудь".

"Минуту назад, брат по телефону сообщил, что ему дали осмотреть тело сына. У него сбитые руки и на животе в районе аппетита пятно бурого цвета неизвестного происхождения, возможно это был удар ножом! А "там" его заклеили, брату не удалось рассмотреть. Выдали на руки медзаключение, но нужно делать свою независимую. Адвокат пока не отвечает. Было совершено три выстрела в грудь, всё пули на вылет. Санитар сказал что труп когда лежит три часа собирается кровь на спине а там её не было", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина опубликовал фотографию заявления, которое его брат написал в прокуратуру. Как следует из документа, Сергей Зобнин уверен, что у его сына не было никаких причин совершать самоубийство. Мужчина также заявляет, что Дмитрий неоднократно рассказывал ему о том, что офицеры и солдаты вуза употребляют алкоголь и наркотики. Ранее отец погибшего выразил предположение, что его сын мог стать свидетелем подобных нарушений — за что его и убили.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли тело курсанта национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, по предварительным данным, он покончил с собой.