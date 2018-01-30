В Прикарпатье башенный кран раздавил грузовик с рабочими

Фото "Галицкий корреспондент"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Возле Ивано-Франковска в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран упал на грузовик, который перевозил людей. Канал Alexander Redking на youtube В Китае строительный кран рухнул на шоссе, есть жертвы

В момент падения крана в кабинет и пассажирской будке, установленной на грузовик, находились девять человек. Двое из них погибли на месте происшествия.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции Ивано-Франковская Николай Гурак сообщил, что ЧП случилось на территории одного из железнодорожных предприятий области.

начальник Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав Лучко заявил "Галицкому корреспонденту", что упавший кран достигал в высоту 50 метров, весил 60 тонн.

По предварительной версии, причиной падения крановых конструкций стал сильный порыв ветра.

Фото "Галицкий корреспондент" Место обрушения башенного крана в Ивано-Франковской области

Напомним, в минувшем году из-за непогоды в Николаеве упал подъемный кран на государственном предприятии "Стивидорная компания "Ольвия".