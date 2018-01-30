наверх
30.01.201813:20
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Прикарпатье башенный кран раздавил грузовик с рабочими

    (обновлено: )23512
    Двое работников железнодорожного предприятия погибли при обрушении башенного крана весом в 60 тонн, который упал на грузовик, перевозивший людей.
    Башенный кран упал на грузовик в Ивано-Франковской области
    Фото "Галицкий корреспондент"

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Возле Ивано-Франковска в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран упал на грузовик, который перевозил людей.

    В Китае башенный кран рухнул на автодорогу, есть погибшие
    Канал Alexander Redking на youtube
    В Китае строительный кран рухнул на шоссе, есть жертвы

    В момент падения крана в кабинет и пассажирской будке, установленной на грузовик, находились девять человек. Двое из них погибли на месте происшествия.

    Пресс-секретарь управления патрульной полиции Ивано-Франковская Николай Гурак сообщил, что ЧП случилось на территории одного из железнодорожных предприятий области.

    начальник Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав Лучко заявил "Галицкому корреспонденту", что упавший кран достигал в высоту 50 метров, весил 60 тонн.

    По предварительной версии, причиной падения крановых конструкций стал сильный порыв ветра.

    Фото "Галицкий корреспондент"
    Место обрушения башенного крана в Ивано-Франковской области

    Напомним, в минувшем году из-за непогоды в Николаеве упал подъемный кран на государственном предприятии "Стивидорная компания "Ольвия".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виды Москвы
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Пистолет и балаклава задержанных за дебош в одесском кафе
    Криминальные войны в Украине
    Нацбанк Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ