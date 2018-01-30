В Одессе грузовик въехал на остановку и сбил женщину, пострадавшая в коме

Фото "7 канал"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Одессе произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадала женщина — работница трамвайного депо. Видео Facebook Ольги Сумской Актриса Ольга Сумская на видео показала кошмарную дорогу в Николаев

Авария произошла вечером 29 января а Фонтанской дороге,157/2.

Грузовой автомобиль DAF наехал на остановку общественного транспорта и сбил женщину.

"В момент столкновения женщина стояла на остановке. Она находится на грани жизни и смерти: пострадавшая в коме", — передает "7 канал".

Напомним, ранее в Киеве на Столичном шоссе водитель грузовика не справился с управлением и въехал в столб. В результате столкновения его зажало в салоне.