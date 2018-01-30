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    Происшествия

    В Одессе грузовик въехал на остановку и сбил женщину, пострадавшая в коме

    (обновлено: )11601
    Вечером 29 января на Фонтанской дороге в Одессе грузовой автомобиль въехал на остановку общественного транспорта и тяжело травмировать работницу трамвайного депо.
    Грузовик сбил женщину на остановке в Одессе
    Фото "7 канал"

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Одессе произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадала женщина — работница трамвайного депо.

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    Авария произошла вечером 29 января а Фонтанской дороге,157/2.

    Грузовой автомобиль DAF наехал на остановку общественного транспорта и сбил женщину.

    "В момент столкновения женщина стояла на остановке. Она находится на грани жизни и смерти: пострадавшая в коме", — передает "7 канал".

    Напомним, ранее в Киеве на Столичном шоссе водитель грузовика не справился с управлением и въехал в столб. В результате столкновения его зажало в салоне.

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