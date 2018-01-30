наверх
30.01.201809:14
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Силовики заявили о продолжительном обстреле своих позиций в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (479)

    (обновлено: )14002
    В пресс-центре штаба АТО сообщили, что на донецком направлении огонь велся в течение 45 минут из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Каменки.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки один раз открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции (АТО).

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке

    "Вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки единственный обстрел… зафиксирован еще глубокой ночью", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

    Читайте также — Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК

    По данным военных, на донецком направлении огонь велся в течение 45 минут из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Каменки.

    Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в конце прошлого года в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны конфликта вскоре начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей о перемирии. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня 2017 года, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Место перестрелки на улице Жилянской в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Представительство МВФ в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ