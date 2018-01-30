Силовики заявили о продолжительном обстреле своих позиций в Донбассе

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки один раз открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции (АТО).

"Вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки единственный обстрел… зафиксирован еще глубокой ночью", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

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По данным военных, на донецком направлении огонь велся в течение 45 минут из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Каменки.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в конце прошлого года в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны конфликта вскоре начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей о перемирии.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня 2017 года, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.