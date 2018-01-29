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    В Одесской области на 15 лет посадили насильника 11-летней девочки

    (обновлено: )19510
    Сообщается, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, применяя физическую силу (наносил удары по телу) и ограничив возможность передвижения потерпевшей.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Болградский районный суд Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорил мужчину, изнасиловавшего в 2017 году 11-летнюю дочь своей сожительницы.

    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Facebook Анна Маляр
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    Коллегией судей оглашен приговор, которым осужден обвиняемый в изнасиловании девочки. 

    Судом установлено, что в августе 2017 года в селе Десантное Килийского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, применяя физическую силу (наносил удары по телу) и ограничив возможность передвижения потерпевшей, сообщает УНИАН со ссылкой на данные суда.

    Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса, и ему назначено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

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