В Одесской области на 15 лет посадили насильника 11-летней девочки

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Болградский районный суд Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорил мужчину, изнасиловавшего в 2017 году 11-летнюю дочь своей сожительницы.

Коллегией судей оглашен приговор, которым осужден обвиняемый в изнасиловании девочки.

Судом установлено, что в августе 2017 года в селе Десантное Килийского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, применяя физическую силу (наносил удары по телу) и ограничив возможность передвижения потерпевшей, сообщает УНИАН со ссылкой на данные суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса, и ему назначено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.