Взрыв в Харькове. Полиция озвучила новую версию

ГУ Нацполиции в Харьковской области

Видео Управления Национальной полиции в Харьковской области Место взрыва возле харьковского магазина: полиция с собаками ищет улики Глава Нацполиции Харьковской области Олег Бех назвал одной из возможных причин взрыва на Клочковской спор владельца аптеки с неназванными лицами. Об этом руководитель региональной полиции заявил на месте ЧП.

"Мы выдвинули несколько версий, одна из которых — конфликт собственника аптеки, связанный с его предыдущим местом работы. Возможно, были и другие мотивы случившегося, мы сейчас проводим расследование", — приводит слова Беха местное издание NewsRoom.

По предварительным выводам экспертов, возле супермаркета взорвалась ручная граната наступательного действия, радиус поражения которой составляет 15 метров. При этом рядом с остатками боеприпаса нашли большой подшипник, что, по словам Олега Беха, свидетельствует о расчете на большие повреждения в результате подрыва.

Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство".