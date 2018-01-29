Львовянка продлила срок своего загранпаспорта с помощью монеты

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Гражданка Украины была задержана при попытке пересечь украинско-венгерскую границу по просроченному паспорту, сообщает в понедельник пресс-служба Чопского пограничного отряда. facebook.com/igor.zinkevych Как "челноки" остановили движение на границе с Польшей

Подделку документов 57-летней жительницы Львова пограничники выявили на пункте пропуска "Тиса". Женщина пересекла границу на микроавтобусе Mercedes-Benz, и совместно с другими пассажирами сдала документы на проверку.

"В ходе углубленной проверки было установлено, что в загранпаспорте 57-летней львовянки имеется поддельная отметка о продлении срока действия документа. Печать была симитирована с помощью оттиска обычной украинской монеты, — сообщают пограничники.

Прямо на границе нарушительницу закона привлекли к административной ответственности по статье "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело по этому факту передано в Национальную полицию для расследование по признаку уголовного правонарушения — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила, что из-за замены сертификатов на полиграфкомбинате "Украина" проводится повторная отправка всех данных для персонализации паспортов.