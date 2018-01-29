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    Львовянка продлила срок своего загранпаспорта с помощью монеты

    (обновлено: )113660
    Пограничники на КПП "Тиса" задержали гражданку Украины, которая собственными руками продлила срок действия своего загранпаспорта. Она сделала это при помощи обычной монеты.
    Денежные купюры и монета гривны Украины
    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Гражданка Украины была задержана при попытке пересечь украинско-венгерскую границу по просроченному паспорту, сообщает в понедельник пресс-служба Чопского пограничного отряда.

    Блокировка КПП на границе
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    Подделку документов 57-летней жительницы Львова пограничники выявили на пункте пропуска "Тиса". Женщина пересекла границу на микроавтобусе Mercedes-Benz, и совместно с другими пассажирами сдала документы на проверку.

    "В ходе углубленной проверки было установлено, что в загранпаспорте 57-летней львовянки имеется поддельная отметка о продлении срока действия документа. Печать была симитирована с помощью оттиска обычной украинской монеты, — сообщают пограничники.

    Прямо на границе нарушительницу закона привлекли к административной ответственности по статье "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело по этому факту передано в Национальную полицию для расследование по признаку уголовного правонарушения — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.

    Ранее Государственная миграционная служба сообщила, что из-за замены сертификатов на полиграфкомбинате "Украина" проводится повторная отправка всех данных для персонализации паспортов.

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