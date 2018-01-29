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    Взрыв в Харькове. В МВД не исключают версию теракта

    (обновлено: )19003
    Правоохранители разрабатывают несколько возможных версий ЧП, в том числе, покушение на убийство. Также инцидент может быть переквалифицирован на статью 258 УК Украины "террористический акт", сообщил советник главы МВД.
    На месте взрыва возле магазина в Харькове
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Причиной взрыва в Харькове, по предварительным данным, стала боевая граната, МВД Украины не исключает версию теракта, сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк.

    Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство".

    "По предварительным выводам экспертов, установлено, что взрыв мог быть вызван с применением боевой гранаты… Впрочем, правоохранители разрабатывают несколько возможных версий ЧП, в том числе, покушение на убийство и другие. Также, не исключено, что этот инцидент после выяснения всех обстоятельств может быть переквалифицирован на статью 258 УК Украины "террористический акт", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

    По его словам, пострадавшие в результате взрыва находятся в больнице.

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