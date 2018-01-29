В Житомирской области парень на спор прыгнул с моста в замерзшую реку

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Новоград-Волынском (Житомирская область) местный житель погиб, прыгнув с Житомирского моста в реку.

При ЧП присутствовал товарищ потерпевшего. Выяснилось, что двое знакомых жителей Новоград-Волынского района после распития спиртных напитков шли в бар "От заката до рассвета". Когда они переходили пешком автомобильный мост один из молодых людей, сказал товарищу, что сейчас прыгнет с моста, перелез через перила моста и прыгнул вниз.

"Журнал Житомира" сообщает, что ударившись об лед молодой человек от полученных травм погиб на месте. Товарищ погибшего, думал что тот шутит и пытался схватить его за одежду, но не успел.

Позднее полиция выяснила, что погибший это сделал намеренно, потому что поспорил с приятелем. В ходе расследования правоохранители также установили, что оба мужчины были пьяны.

Ранее в Кривом Роге во время вечеринки в честь помолвки произошла попытка суицида: 30-летняя местная жительница выпрыгнула с балкона третьего этажа и выжила.