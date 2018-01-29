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    В Житомирской области парень на спор прыгнул с моста в замерзшую реку

    (обновлено: )63101
    По дороге бар "От заката до рассвета" двое выпивших парней переходили мост над замерзшей рекой. Один из них решил доказать свою смелость и прыгнул на лед. От полученных травм он скончался.
    Лед на реке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Новоград-Волынском (Житомирская область) местный житель погиб, прыгнув с Житомирского моста в реку.

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    При ЧП присутствовал товарищ потерпевшего. Выяснилось, что двое знакомых жителей Новоград-Волынского района после распития спиртных напитков шли в бар "От заката до рассвета". Когда они переходили пешком автомобильный мост один из молодых людей, сказал товарищу, что сейчас прыгнет с моста, перелез через перила моста и прыгнул вниз.

    "Журнал Житомира" сообщает, что ударившись об лед молодой человек от полученных травм погиб на месте. Товарищ погибшего, думал что тот шутит и пытался схватить его за одежду, но не успел.

    Позднее полиция выяснила, что погибший это сделал намеренно, потому что поспорил с приятелем. В ходе расследования правоохранители также установили, что оба мужчины были пьяны.

    Ранее в Кривом Роге во время вечеринки в честь помолвки произошла попытка суицида: 30-летняя местная жительница выпрыгнула с балкона третьего этажа и выжила.

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