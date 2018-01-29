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    Во Львове двое детей провалились под лед, одного спасли

    (обновлено: )45
    По информации пресс-службы Львовского горсовета, одного ребенка спасли, тело другого мальчика водолазы нашли после многочасовых поисков уже без признаков жизни.
    ГСЧС Украины
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Во Львове двое детей 10 и 11 лет провалились под лед, один мальчик погиб, второго успели спасти, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

    Не дождался МЧС. Россиянин спас собаку, провалившуюся под лед. Видео
    tehnic/Youtube
    Не дождался МЧС. Россиянин спас собаку, провалившуюся под лед

    Смотрите также: В Черкассах две девочки провалились под лед на Днепре

    Инцидент произошел днем на водоеме по улице Радужной в Сиховском районе Львова.

    "Одного парня удалось вытащить из воды. Он жив. Тело другого парня (примерно 10 лет) специалисты-водолазы нашли после многочасовых поисков уже без признаков жизни", — говорится в сообщении.

    Дети гуляли без присмотра взрослых.

    Ранее сообщалось, что в Черкассах в районе пляжа "Живчик" двое детей провалились под лед на Днепре.

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