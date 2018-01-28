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    Происшествия

    В Польше украинец на фуре протаранил дом, в котором спали трое маленьких детей

    (обновлено: )11601
    По версии СМИ, грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и въехал в дом. Водитель остановил автомобиль только в метре от детских кроватей. По словам правоохранителей водитель был трезв и, вероятно, заснул за рулем.
    Украинец на грузовике врезался в дом с тремя маленькими детьми в Польше
    dziennikwschodni

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В польском селе Дорогуча 47-летний украинец за рулем фуры въехал в жилой дом. Инцидент произошел в ночь на 27 января, сообщает Dzennik Wschodni.

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    По версии СМИ, грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и въехал в дом. Водитель остановил автомобиль только в метре от детских кроватей. По словам правоохранителей водитель был трезв и, вероятно, заснул за рулем.

    Ни один ребенок не пострадал — в комнате находились годовалый малыш, и дети 4 и 11 года. Водитель также серьезно не пострадал.

    dziennikwschodni
    Украинец на грузовике врезался в дом с тремя маленькими детьми в Польше

    Ранее сообщалось, что в Кропивницком в воскресенье, 7 января, на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд. Как отметили в полиции, на проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.

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