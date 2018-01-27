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    Во львовском бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя дочь

    (обновлено: )75119
    Девочка внезапно умерла во время сушки волос феном после занятий в местном бассейне, сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
    Дворец спорта в Плавательный бассейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Во Львове в бассейне "Динамо", расположенном в местном Дворце спорта, погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

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    "26 января в 17:30 час. в г. Львове в бассейне "Динамо" на ул. Витовского, 53, во время сушки волос феном умерла девочка 10 лет, которая проживала в с. Конопница Пустомытовского района", — говорится в сообщении.

    По данным ОГА, трагедия произошла после занятий по плаванию, на глазах у матери ребенка.

    Пока что причина гибели девочки не сообщается, подробности инцидента устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева возле станции метро "Университет" в троллейбусе умер мужчина.

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