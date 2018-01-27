Во львовском бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя дочь

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Во Львове в бассейне "Динамо", расположенном в местном Дворце спорта, погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"26 января в 17:30 час. в г. Львове в бассейне "Динамо" на ул. Витовского, 53, во время сушки волос феном умерла девочка 10 лет, которая проживала в с. Конопница Пустомытовского района", — говорится в сообщении.

По данным ОГА, трагедия произошла после занятий по плаванию, на глазах у матери ребенка.

Пока что причина гибели девочки не сообщается, подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возле станции метро "Университет" в троллейбусе умер мужчина.