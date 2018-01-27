Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 170 взрывов на Донбассе

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с с 19:30 24 января по 19:30 25 января зафиксировала 170 взрывов в Донбассе.

"В Донецкой области СММ зафиксировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав меньшее количество взрывов (70 против 83 соответственно)…В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в том числе, почти 100 взрывов против 1 соответственно)", — сообщается в отчете миссии.

По данным ОБСЕ, в подконтрольных правительству районах зафиксированы такие нарушения соответствующих линий отвода: 12 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) в г. Северодонецк и зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), который двигался на запад неподалеку от с. Клинового.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.