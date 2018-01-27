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    Силовики заявили о практически полном соблюдении перемирия в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (467)

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    По данным силовиков, на донецком направлении ополченцы из стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки, в результате чего был ранен один украинский военный.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Вторая половина минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе прошла без нарушения режима тишины, сообщает пресс-центр Штаба АТО утром в субботу, 27 января. 

    "Вторая половина прошедшие сутки, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. До этого времени, вчера днем, боевики… провели 1 обстрел позиций украинской армии", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке

    По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы из стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.

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    "В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь. Военные медики квалифицируют состояние бойца как удовлетворительное. На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — добавили силовики.

    Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в конце прошлого года в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны конфликта вскоре начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей о перемирии. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня 2017 года, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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