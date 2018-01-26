Стало известно, почему теща харьковского топ-менеджера заказала его киллеру

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Харькове следователи областной прокуратуры объявили о подозрении в организации убийства на заказ из корыстных побуждений 62-летней женщине.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранителям удалось инсценировать смерть директора харьковского коммунального предприятия Владислава Васенко. Оказалось, что он стал объектом покушения со стороны своих ближайших родственников.

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко рассказал подробности о резонансном преступлении: "Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время мы обратимся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Будем требовать содержания под стражей без возможности внесения залога", — сообщил он.

По данным следствия, в 2015 году дочь подозреваемой и Васенко расстались. С того времени и до сегодняшнего дня бывшие супруги через суды делили имущество и опеку над совместным ребенком. Отношения были конфликтными. В 2017 году у тещи коммунальщика возник умысел убить его.

Женщина через знакомых стала искать людей с криминальным прошлым и в конце концов познакомилась с ранее несколько раз судимым 32-летним мужчиной. С ним она договорилась об убийстве. Однако предполагаемый киллер обратился в прокуратуру и СБУ.

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Данильченко рассказал, что переговоры между заказчицей и наемным убийцев шли несколько месяцев. Около месяца спецподразделения СБУ и следователи прокуратуры готовились к имитации преступления. В конце концов бывшая теща дала исполнителю предоплату в размере 1500 долларов. Главное условие выполнения убийства от заказчицы — смерть должна быть похожей на естественную. Подозреваемая рассказала исполнителю, что бывший зять принимает препараты. Поэтому киллер пообещал подменить препарат, который употреблял пострадавший, и тот должен был сам себе вколоть яд.

В итоге, было распространено видео, как Васенко в бессознательном состоянии госпитализируют медики скорой помощи: якобы ему стало плохо прямо за рулем авто. Коммунальное предприятие сообщило о его смерти для пущей достоверности.