В Днепре горе-отец едва не заморил холодом маленькую дочь

Пресс-служба Полиции

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Днепре полицейские задержали безответственного отца, который, находясь в пьяном виде на улице, подвергал опасности здоровье маленькой дочери. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение от женщины, которая на улице Бориса Мозолевского обнаружила мужчину, который лежал на снегу и нецензурно выражался.

Пресс-служба Полиции Ребенок едва не замерз в Днепре

"Он был в грязной одежде, имел признаки сильного алкогольного опьянения, а рядом стояла девочка 5 лет и плакала. Ребенок очень замерз. Заявительница сделала замечание мужчине, но тот ответил бранью и предупредил, чтобы она не вмешивалась. Женщина вызвала полицию, поскольку переживала за ребенка", – сказано в сообщении.

На месте инспекторы пытались пообщаться с гражданином, который вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес патрульных. Стражи порядка решили доставить мужчину и ребенка в отделение полиции. Там ребенку вызвали скорую помощь, чтобы врачи осмотрели ее. К счастью, с ней было все в порядке.

"Полицейские связались с женой задержанного, которая приехала в отделение полиции. На 26-летнего мужчину патрульные составили админматериалы по ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) и протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей). Девочку передали матери", – пояснили в полиции.

Также о данном событии инспекторы сообщили работников отдела ювенальной превенции.

Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.