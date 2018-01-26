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    В Днепре горе-отец едва не заморил холодом маленькую дочь

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    Маленькой девочки правоохранители вызвали скорую помощь, чтобы врачи осмотрели ее. Позже выяснилось, что с ней было все в порядке. Девочку передали матери.
    В Днепре полицейские задержали горе-отца
    Пресс-служба Полиции

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Днепре полицейские задержали безответственного отца, который, находясь в пьяном виде на улице, подвергал опасности здоровье маленькой дочери. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

    Отмечается, что правоохранители получили сообщение от женщины, которая на улице Бориса Мозолевского обнаружила мужчину, который лежал на снегу и нецензурно выражался.

    Пресс-служба Полиции
    Ребенок едва не замерз в Днепре

    "Он был в грязной одежде, имел признаки сильного алкогольного опьянения, а рядом стояла девочка 5 лет и плакала. Ребенок очень замерз. Заявительница сделала замечание мужчине, но тот ответил бранью и предупредил, чтобы она не вмешивалась. Женщина вызвала полицию, поскольку переживала за ребенка", – сказано в сообщении.

    На месте инспекторы пытались пообщаться с гражданином, который вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес патрульных. Стражи порядка решили доставить мужчину и ребенка в отделение полиции. Там ребенку вызвали скорую помощь, чтобы врачи осмотрели ее. К счастью, с ней было все в порядке.

    "Полицейские связались с женой задержанного, которая приехала в отделение полиции. На 26-летнего мужчину патрульные составили админматериалы по ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) и протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей). Девочку передали матери", – пояснили в полиции.

    Также о данном событии инспекторы сообщили работников отдела ювенальной превенции.

    Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.

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