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    Экс-директор "Укрспирта" готовил масштабный теракт в стране - МВД

    (обновлено: )34120
    Как уточняется, группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц.
    Михаил Лабутин
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что преступная организация во главе с экс-директором госпредприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовила теракты в Украине и устранение должностных лиц, по данным генпрокурора Юрия Луценко, покушение готовилось и на самого Авакова.

    "Речь идет о большой группе злоумышленников, которая совершила несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть… Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", ‑ приводит слова Авакова пресс-служба МВД на сайте ведомства.

    Луценко в Facebook уточнил, что преступная группа во главе с Лабутиным планировала покушение на самого Авакова. "Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение иных умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Арсен Аваков", — сообщил генпрокурор.

    Ранее сообщалось, в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. В начале декабря 2014 руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск, его подозревали в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн.

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