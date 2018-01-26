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    В Полтавской области трое бездомных замерзли насмерть

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (150)

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    Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгоадминистрации передает, что жертвами морозов стал жители Кременчуга, Полтавы и города Зиньков.
    Пункт обогрева
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Полтавской области за минувшие сутки от переохлаждения погибли три человека, сообщает в пятницу пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

    По информации спасателей, все погибшие не имели постоянного места жительства.

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    "Погибшие – женщина 1966 года рождения, которая проживала в городе Зиньков; мужчина 1976 года рождения, который жил в Кременчуге; а также житель города Полтава", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в Подольском районе врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами.

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