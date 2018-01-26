Под Полтавой на ходу вспыхнул электровоз

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Полтавской области, 25 января, произошло ЧП на железной дороге, здесь на ходу загорелся грузовой электровоз. Об этом сообщает УНН.

Пожар произошел утром 25 января в 10.25 на 123 километре перегона "Свинковка — Божково".

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"Загорелся грузовой электровоз сообщением Полтава — Основа. Огнем повреждено трансформатор и внутренняя отделка локомотива", — сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Пожар ликвидирован двумя отделениями спасателей и пожарным поездом станции Полтава — Южная.

Напомним, в вечером 25 января на Одесской трассе произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили Citroen и BMW.