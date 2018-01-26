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    Под Львовом бывший депутат-регионал за рулем Mercedes устроил смертельное ДТП

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    Депутат предыдущего шестого созыва Львовского городского совета от Партии регионов Андрей Мочарский не справился с управлением на трассе Львов - Луцк и врезался в Volkswagen.
    Бывший депутат во Львовской области устроил смертельную аварию
    Фото Facebook Игоря Зинкевича

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области вечером 25 января произошла смертельная авария на трассе Львов — Луцк, при столкновении двух авто погибла женщина.

    ДТП произошло в районе города Радехов. Водитель Mercedes не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, где он врезался в другое авто — Volkswagen.

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    При аварии погибла пассажирка Volkswagen, водители обоих авто получили ранения.

    "С слов свидетелей, которые опознали, за рулем Mercedes был депутат предыдущего созыва (6 созыва) городского совета Львова от Партии регионов Андрей Мочарский, который в свое время вышел из Партии регионов и сложил мандат досрочно", — написал на своей странице в Facebook сотрудник регионального Управления Нацполиции Игорь Зинкевич.

    Напомним, в вечером 25 января на Одесской трассе произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили Citroen и BMW.

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