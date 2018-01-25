наверх
25.01.201818:23
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Бывшему заместителю генпрокурора Украины вручено подозрение

    (обновлено: )15402
    Прокуратура Львовской области подозревает Давида Сакварелидзе сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Дело связано с прорывом государственной границы на КПП "Шегины".
    Давид Сакварелидзе в прокуратуре Львовской области
    Фото Facebook Давида Сакварелидзе

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Бывшему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручен обвинительный акт по делу о пересечении госграницы на ПП "Шегины".

    Михаил Саакашвили снял фильм
    Канал Миахаила Саакашвили на Youtube
    Саакашвили рассмешил интернет своим фильмом про Украину

    Дело связано с прорывом через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сакварелидзе принимал участие в столкновении на польско-украинской границе.

    О вручении подозрения в Львовской областной прокуратуре Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook: "Вручение обвинения во Львове. Дело "Совести".

    Обвинительный акт Сакварелидзе получил по трем статьям Уголовного кодекса. Он обвиняется "в групповых действиях, которые привели к существенному нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в устранении препятствий по предварительному сговору лиц".

    Также ему инкриминируют сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, а также в воздействии на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Украинский завтрак" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ