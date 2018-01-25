Бывшему заместителю генпрокурора Украины вручено подозрение

Фото Facebook Давида Сакварелидзе

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Бывшему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручен обвинительный акт по делу о пересечении госграницы на ПП "Шегины".

Дело связано с прорывом через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сакварелидзе принимал участие в столкновении на польско-украинской границе.

О вручении подозрения в Львовской областной прокуратуре Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook: "Вручение обвинения во Львове. Дело "Совести".

Обвинительный акт Сакварелидзе получил по трем статьям Уголовного кодекса. Он обвиняется "в групповых действиях, которые привели к существенному нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в устранении препятствий по предварительному сговору лиц".

Также ему инкриминируют сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, а также в воздействии на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей.