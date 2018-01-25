В Днепре сгорела перепелиная ферма

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в результате пожара на перепелиной ферме погибли около 5000 голов птицы.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар возник в одноэтажном хозяйственной постройке. Пожар локализован в 08:55 и ликвидирован полностью в 10:47. Площадь пожара 120 квадратных метров. Огнем уничтожена крыша, перекрытия крыши и внутренняя обшивка стен. В результате происшествия погибло около 5000 голов птицы (перепелов). Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", — сообщает ГСЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.