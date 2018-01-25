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    Происшествия

    В Днепре сгорела перепелиная ферма

    (обновлено: )7501
    Сообщается, что в результате происшествия погибло около 5000 голов птицы (перепелов). Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
    Пожар на перепелиной ферме
    dp.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в результате пожара на перепелиной ферме погибли около 5000 голов птицы.

    "По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар возник в одноэтажном хозяйственной постройке. Пожар локализован в 08:55 и ликвидирован полностью в 10:47. Площадь пожара 120 квадратных метров. Огнем уничтожена крыша, перекрытия крыши и внутренняя обшивка стен. В результате происшествия погибло около 5000 голов птицы (перепелов). Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", — сообщает ГСЧС.

    К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

    dp.dsns.gov.ua
    Пожар на перепелиной ферме
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