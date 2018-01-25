наверх
25.01.201816:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В крупнейшем порту Украины обрушился причал

    (обновлено: )1276130
    Обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком для целей строящегося терминала.
    В одном из крупнейших портов Украины обрушился причал
    04868

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Под Одессой в порту "Южный" обрушился причал. ЧП произошло в районе строящегося терминала компании "Каргилл", сообщает издание 04868.com.ua.

    По мнению экспертов, обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком для целей строящегося терминала.  Кроме нанесения материального ущерба инфраструктуре порта "Южный", есть и другие негативные последствия. Обрушение причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт.

    04868
    В одном из крупнейших портов Украины обрушился причал

    Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.

    Компания "Каргилл" не комментирует возможность продолжения строительства в порту "Южный". Однако, специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно приостановлены, поскольку в противном случае аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта "Южный".

    Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации  сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.

    Смотрите также: Он не устал. Киевский мост, где произошло обрушение конструкций

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?