В крупнейшем порту Украины обрушился причал

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Под Одессой в порту "Южный" обрушился причал. ЧП произошло в районе строящегося терминала компании "Каргилл", сообщает издание 04868.com.ua.

По мнению экспертов, обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком для целей строящегося терминала. Кроме нанесения материального ущерба инфраструктуре порта "Южный", есть и другие негативные последствия. Обрушение причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт.

04868 В одном из крупнейших портов Украины обрушился причал

Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.

Компания "Каргилл" не комментирует возможность продолжения строительства в порту "Южный". Однако, специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно приостановлены, поскольку в противном случае аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта "Южный".

Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.

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